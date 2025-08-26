МЗС засуджує відкриття Росією портів Маріуполя та Бердянська: Нікчемне рішення

В Україні заявили, що такі дії РФ порушують статут ООН, Конвенцію з морського права й закликали союзників до санкцій

Порт Бердянська (Фото: facebook.com/USPABrd)

Україна вважає нікчемним і засуджує рішення Росії внести порти в тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську до переліку російських портів та відкрити їх для заходу іноземних суден. Про це заявляють в Міністерстві закордонних справ.

Рішення було ухвалене ворогом 22 серпня 2025 року.

"МЗС рішуче засуджує та вважає нікчемним розпорядження уряду Росії... Розцінюємо такі дії як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями", – йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що російське рішення є "кричущим порушенням" норм і принципів міжнародного права, зокрема статуту Організації Об'єднаних Націй, що забороняє втручання у внутрішні справи країни. Також це є порушенням Конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції.

"Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього залучення в комерційну діяльність в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України", – наголошується в заяві.

Також МЗС закликало Міжнародну морську організацію (ІМО) звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватись положень Резолюції Асамблеї ІМО від грудня 2023 року. В документі сказано, що країни-члени організації повинні інформувати судна під своїм прапором про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України.

Якщо судно порушує зазначений режим, МЗС закликає рекомендувати таким державам вживати належних заходів.

"Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні в функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій", – кажуть у МЗС.