МИД осуждает открытие Россией портов Мариуполя и Бердянска: Ничтожное решение

В Украине заявили, что такие действия РФ нарушают устав ООН, Конвенцию по морскому праву и призвали союзников к санкциям

Порт Бердянска (Фото: facebook.com/USPABrd)

Украина считает ничтожным и осуждает решение России включить порты во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске в перечень российских портов и открыть их для захода иностранных судов. Об этом заявляют в Министерстве иностранных дел.

Решение было принято врагом 22 августа 2025 года.

"МИД решительно осуждает и считает ничтожным распоряжение правительства России... Расцениваем такие действия как очередную попытку России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что российское решение является "вопиющим нарушением" норм и принципов международного права, в частности устава Организации Объединенных Наций, запрещающего вмешательство во внутренние дела страны. Также это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которая устанавливает, что регулирование судоходства в территориальных водах Украины относится исключительно к ее компетенции.

"Украина призывает партнеров ввести дополнительные жесткие санкции против всех российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, в случае их привлечения в коммерческую деятельность в морских портах Бердянска и Мариуполя, а также судов, которые будут заходить в порты на временно оккупированных территориях Украины", – отмечается в заявлении.

Также МИД призвал Международную морскую организацию (ІМО) обратить внимание всех государств-членов на необходимость неукоснительно соблюдать положения Резолюции Ассамблеи ІМО от декабря 2023 года. В документе сказано, что страны-члены организации должны информировать суда под своим флагом о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины.

Если судно нарушает указанный режим, МИД призывает рекомендовать таким государствам принимать надлежащие меры.

"Убеждены, что грубое нарушение Россией международного права требует адекватной реакции международного сообщества в отношении портов на территории России, в частности тех, которые задействованы в функционировании российской военной машины, и введения против них жестких санкций", – говорят в МИД.