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На Донбасі командир в/ч привласнив 5 млн грн, пише ДБР. Видавав їх за "бойові" виплати

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 13:39
На Донбасі командир в/ч привласнив 5 млн грн, пише ДБР. Видавав їх за
Підозрюваний командир військової частини (Фото: ДБР)

На Донбасі викрили командира військової частини та його підлеглих, які привласнили близько 5 млн грн, видаючи їх за "бойові" виплати. Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Правоохоронці вручили підозру командиру однієї з військових частин на Донеччині та чотирьом його підлеглим, які налагодили незаконний механізм фіктивної виплати "бойових" доплат військовим, які не служили на передовій.

Схема діяла сім місяців, зловмисники привласнили майже 5 млн грн.

Підозрювані включили до списків для виплат дев'ять військових, які перебували за межами зони бойових дій, вони не були на передовій, але отримували всі передбачені законодавством виплати.

З березня до вересня 2022 року цим військовим щомісяця перераховували на картку по 100 000 грн. Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, на підставі яких здійснювалась схема фіктивних виплат.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Зеленський підписав новий закон про доплати та відпустки військовим

Дмитро Гриниченко
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