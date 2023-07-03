На Донбасі командир в/ч привласнив 5 млн грн, пише ДБР. Видавав їх за "бойові" виплати

На Донбасі викрили командира військової частини та його підлеглих, які привласнили близько 5 млн грн, видаючи їх за "бойові" виплати. Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

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Правоохоронці вручили підозру командиру однієї з військових частин на Донеччині та чотирьом його підлеглим, які налагодили незаконний механізм фіктивної виплати "бойових" доплат військовим, які не служили на передовій.

Схема діяла сім місяців, зловмисники привласнили майже 5 млн грн.

Підозрювані включили до списків для виплат дев'ять військових, які перебували за межами зони бойових дій, вони не були на передовій, але отримували всі передбачені законодавством виплати.

З березня до вересня 2022 року цим військовим щомісяця перераховували на картку по 100 000 грн. Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, на підставі яких здійснювалась схема фіктивних виплат.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у розмірі 30 000 грн, але цей законопроєкт так і не набрав чинності.

Його розкритикували Мінфін, Національний банк, МВФ і навіть військове керівництво держави, що змусило парламент переглянути своє рішення.

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