На Донбассе командир в/ч присвоил 5 млн грн, пишет ГБР. Выдавал их за "боевые" выплаты

На Донбассе раскрыли командира воинской части и его подчиненных, которые присвоили около 5 млн грн, выдавая их за "боевые" выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

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Правоохранители вручили подозрение командиру одной из воинских частей в Донецкой области и четырем его подчиненным, которые наладили незаконный механизм фиктивной выплаты "боевых" доплат не служившим на передовой военным.

Схема действовала семь месяцев, злоумышленники присвоили почти 5 млн грн.

Подозреваемые включили в списки для выплат девять военных, которые находились за пределами зоны боевых действий, они не были на передовой, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

С марта по сентябрь 2022 года этим военным ежемесячно перечисляли на карту по 100 000 грн. Во время обысков у фигурантов изъяли документы, на основе которых осуществлялась схема фиктивных выплат.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.

Его подвергли критике Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства, что заставило парламент пересмотреть свое решение.

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