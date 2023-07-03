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На Донбассе командир в/ч присвоил 5 млн грн, пишет ГБР. Выдавал их за "боевые" выплаты

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 13:39
На Донбассе командир в/ч присвоил 5 млн грн, пишет ГБР. Выдавал их за
Подозреваемый командир воинской части (Фото: ГБР)

На Донбассе раскрыли командира воинской части и его подчиненных, которые присвоили около 5 млн грн, выдавая их за "боевые" выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Правоохранители вручили подозрение командиру одной из воинских частей в Донецкой области и четырем его подчиненным, которые наладили незаконный механизм фиктивной выплаты "боевых" доплат не служившим на передовой военным.

Схема действовала семь месяцев, злоумышленники присвоили почти 5 млн грн. 

Подозреваемые включили в списки для выплат девять военных, которые находились за пределами зоны боевых действий, они не были на передовой, но получали все предусмотренные законодательством выплаты. 

С марта по сентябрь 2022 года этим военным ежемесячно перечисляли на карту по 100 000 грн. Во время обысков у фигурантов изъяли документы, на основе которых осуществлялась схема фиктивных выплат.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. 

Читайте также: Зеленский подписал новый закон о доплатах и отпусках военным

Дмитрий Гриниченко
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