RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На певний час води ЗАЕС вистачить: МАГАТЕ і Держатомрегулювання зійшлись у прогнозах

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 00:29
На певний час води ЗАЕС вистачить: МАГАТЕ і Держатомрегулювання зійшлись у прогнозах - Фото
Рафаель Гроссі під час візиту на ЗАЕС (фото: twitter.com/rafaelmgrossi)

Рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС поки що лишається на достатньому рівні після руйнування Каховської дамби. Про це у коментарі LIGA.net розповів в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – тільки головне у вашій пошті
Підрив Каховської ГЕС створив додаткову загрозу для окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції – з водосховища живились ставки-охолоджувачі ЗАЕС. Тепер водозабір для охолодження ЗАЕС неможливий.

В Енергоатомі запевняють, що ситуація на станції поки контрольована. Енергоблоки не працюють з вересня 2022 року. Відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача немає, нагадують у компанії.

Експлуатуюча організація, за словами Корікова, розробила комплекс заходів, які дозволять пом'якшити наслідки підриву і гарантувати безпечну експлуатацію станції. Ці заходи з безпеки передбачають два напрямки.

Перший – створення запасів водних ресурсів у межах промислового майданчику ЗАЕС. Другий – зменшення водоспоживання, щоб ставок-охолоджувач можна було використовувати ще довго.

ДОВІДКА. Держатомрегулювання обмежила експлуатацію енергоблоків окупованої ЗАЕС станом "холодний зупин". Усіх, крім одного – енергоблоку №5. До моменту теракту на Каховській ГЕС (і досі) він залишався в стані "гарячого зупину".

"Коли енергоблоки переведені у холодний зупин, можна кілька місяців забезпечувати ядерно-радіоактивну безпеку і непошкодження активних зон реакторних установок ЗАЕС", – говорить в.о. голови Держатомрегулювання.

Але є одне суттєве але. Все це можливо за умови відповідального менеджмента на ЗАЕС. Якого наразі, на жаль, немає, нагадує Коріков.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 15 червня відвідав ЗАЕС. За підсумками візиту він підтвердив: зараз рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".

Гроссі також наголосив на необхідності підтримувати рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС на достатньому рівні – це важливо для безпеки станції.

Читайте також: Розбір | Другого Чорнобиля не буде. Друга Фукусіма – можливо. Що потрібно знати про ситуацію на ЗАЕС

Євгенія Мазур
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 