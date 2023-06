На певний час води ЗАЕС вистачить: МАГАТЕ і Держатомрегулювання зійшлись у прогнозах

Рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС поки що лишається на достатньому рівні після руйнування Каховської дамби. Про це у коментарі LIGA.net розповів в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Підрив Каховської ГЕС створив додаткову загрозу для окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції – з водосховища живились ставки-охолоджувачі ЗАЕС. Тепер водозабір для охолодження ЗАЕС неможливий.

В Енергоатомі запевняють, що ситуація на станції поки контрольована. Енергоблоки не працюють з вересня 2022 року. Відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача немає, нагадують у компанії.

Експлуатуюча організація, за словами Корікова, розробила комплекс заходів, які дозволять пом'якшити наслідки підриву і гарантувати безпечну експлуатацію станції. Ці заходи з безпеки передбачають два напрямки.

Перший – створення запасів водних ресурсів у межах промислового майданчику ЗАЕС. Другий – зменшення водоспоживання, щоб ставок-охолоджувач можна було використовувати ще довго.

ДОВІДКА. Держатомрегулювання обмежила експлуатацію енергоблоків окупованої ЗАЕС станом "холодний зупин". Усіх, крім одного – енергоблоку №5. До моменту теракту на Каховській ГЕС (і досі) він залишався в стані "гарячого зупину".

"Коли енергоблоки переведені у холодний зупин, можна кілька місяців забезпечувати ядерно-радіоактивну безпеку і непошкодження активних зон реакторних установок ЗАЕС", – говорить в.о. голови Держатомрегулювання.

Але є одне суттєве але. Все це можливо за умови відповідального менеджмента на ЗАЕС. Якого наразі, на жаль, немає, нагадує Коріков.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 15 червня відвідав ЗАЕС. За підсумками візиту він підтвердив: зараз рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".

