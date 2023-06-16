UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На какое-то время воды ЗАЭС хватит: МАГАТЭ и Госатомрегулирование сошлись в прогнозах

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 00:29
На какое-то время воды ЗАЭС хватит: МАГАТЭ и Госатомрегулирование сошлись в прогнозах - Фото
Рафаэль Гросси во время визита в ЗАЭС (фото: twitter.com/rafaelmgrossi)

Уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС пока остается на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную угрозу для оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции – из водохранилища наполнялись пруды-охладители ЗАЭС. Теперь водозабор для охлаждения ЗАЭС невозможен.

В Энергоатоме уверяют, что ситуация на станции пока контролируемая. Энергоблоки не работают с сентября 2022 года. С тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя нет, напоминают в компании.

Эксплуатирующая организация, по словам Корикова, разработала комплекс мер, позволяющих смягчить последствия подрыва и гарантировать безопасную эксплуатацию станции. Эти меры по безопасности предусматривают два направления.

Первый – создание запасов водных ресурсов в рамках промышленной площадки ЗАЭС. Второй – уменьшение водопотребления, чтобы пруд-охладитель можно было использовать еще долго.

СПРАВКА. Госатомрегулирование ограничило эксплуатацию энергоблоков оккупированной ЗАЭС состоянием "холодный останов". Всех кроме одного – энергоблока №5. До момента теракта на Каховской ГЭС (и до сих пор) он оставался в состоянии "горячего останова".

"Когда энергоблоки переведены в холодный останов, можно несколько месяцев обеспечивать ядерно-радиоактивную безопасность и неповреждение активных зон реакторных установок ЗАЭС", – говорит и.о. председателя Госатомрегулирования.

Но есть одно существенное но. Все это возможно при ответственном менеджменте на ЗАЭС. Которого пока, к сожалению, нет, напоминает Кориков.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня посетил ЗАЭС. По итогам визита он подтвердил, что сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".

Гросси также отметил необходимость поддерживать уровень воды в ставке для охлаждения ЗАЭС на достаточном уровне – это важно для безопасности станции.

Читайте также: Разбор | Второго Чернобыля не будет. Вторая Фукусима – возможно. Что нужно знать о ситуации на ЗАЭС

Евгения Мазур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 