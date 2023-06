На какое-то время воды ЗАЭС хватит: МАГАТЭ и Госатомрегулирование сошлись в прогнозах

Уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС пока остается на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

Подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную угрозу для оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции – из водохранилища наполнялись пруды-охладители ЗАЭС. Теперь водозабор для охлаждения ЗАЭС невозможен.

В Энергоатоме уверяют, что ситуация на станции пока контролируемая. Энергоблоки не работают с сентября 2022 года. С тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя нет, напоминают в компании.

Эксплуатирующая организация, по словам Корикова, разработала комплекс мер, позволяющих смягчить последствия подрыва и гарантировать безопасную эксплуатацию станции. Эти меры по безопасности предусматривают два направления.

Первый – создание запасов водных ресурсов в рамках промышленной площадки ЗАЭС. Второй – уменьшение водопотребления, чтобы пруд-охладитель можно было использовать еще долго.

СПРАВКА. Госатомрегулирование ограничило эксплуатацию энергоблоков оккупированной ЗАЭС состоянием "холодный останов". Всех кроме одного – энергоблока №5. До момента теракта на Каховской ГЭС (и до сих пор) он оставался в состоянии "горячего останова".

"Когда энергоблоки переведены в холодный останов, можно несколько месяцев обеспечивать ядерно-радиоактивную безопасность и неповреждение активных зон реакторных установок ЗАЭС", – говорит и.о. председателя Госатомрегулирования.

Но есть одно существенное но. Все это возможно при ответственном менеджменте на ЗАЭС. Которого пока, к сожалению, нет, напоминает Кориков.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня посетил ЗАЭС. По итогам визита он подтвердил, что сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa