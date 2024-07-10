На вільних 5% Луганщини залишились жити лише 45 людей – очільник області

Очільник ОВА наголосив – через те, що РФ окупувала майже всю область, вона має великий вибір у зброї для ураження

Луганська область. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Наразі близько 95% Луганської області окуповані, на 5% вільних проживає 45 людей. Ситуація важка, територія – під постійними обстрілами російської армії, повідомив у інтерв'ю LIGA.net голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВA) Артем Лисогор.

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Лисогор розповів, що неокуповані території Росія обстрілює зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та керованих авіабомб.

Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку звільнили, пояснив він.

45 людей, які проживають на цих територіях, не виїжджають навіть після смертей сусідів. За його словами, минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію.

Лисогор наголосив – спроби захопити всю область не припиняються, лінія фронту після спроб деокупації у 2022-му році залишається стабільною.

Росія також не зупиняє наступ на Донецьку область. Зокрема, ворожа армія цілиться на міста Часів Яр і Костянтинівка, а потім на Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ з виходом на межі області.

Відтоді ситуація навколо Костянтинівки постійно загострюється, околиці міста активно обстрілюють. Детальніше про російський наступ на місто читайте тут.

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