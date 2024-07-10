На свободных 5% Луганской области остались жить только 45 человек – глава области

Глава ОВА подчеркнул – из-за того, что РФ оккупировала почти всю область, у нее большой выбор в оружии для поражения

Луганская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В настоящее время около 95% Луганской области оккупировано, на 5% свободных проживает 45 человек. Ситуация тяжелая, территория находится под постоянными обстрелами российской армии, сообщил в интервью LIGA.net глава Луганской областной военной администрации (ОВA) Артем Лысогор.

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Лысогор рассказал, что неоккупированные территории Россия обстреливает из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и управляемых авиабомб.

Из-за того, что россияне оккупировали почти всю область, у них большой выбор в оружии для поражения по той части, которую освободили, пояснил он.

45 человек, проживающих на этих территориях, не выезжают даже после смертей соседей. По его словам, на прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию.

Лысогор подчеркнул – попытки захватить всю область не прекращаются, линия фронта после попыток деоккупации в 2022-м году остается стабильной.

Россия также не останавливает наступление на Донецкую область. В частности, вражеская армия целится на города Часов Яр и Константиновка, а затем на Дружковку, Славянск и Краматорск с выходом на границы области.

С этого момента ситуация вокруг Константиновки постоянно обостряется, окрестности города активно обстреливают. Подробнее о российском наступлении на город читайте здесь.

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