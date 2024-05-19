Над Одесою збили російський дрон: мерія показала фото уламків
Росія у ніч проти 19 травня атакувала Україну дронами. Повітряний наліт розпочався ще до півночі, а остаточний відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили лише о 6:40 ранку неділі.
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Один із дронів було збито над Одесою, він впав у районі житлової забудови, повідомляється в Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова.
"Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає", – розказав мер.
- Уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ. За повідомленням Повітряних сил, усі дрони були збиті, але, попри це, їхніми уламками були пошкоджені енергетичні об'єкти у двох областях.
- У ніч на 17 травня було збито 20 з 20 російських дронів.