Над Одесою збили російський дрон: мерія показала фото уламків

Росіяни атакували Україну дронами у ніч на 19 травня

Фото: Telegram / Геннадій Труханов

Росія у ніч проти 19 травня атакувала Україну дронами. Повітряний наліт розпочався ще до півночі, а остаточний відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили лише о 6:40 ранку неділі.

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Один із дронів було збито над Одесою, він впав у районі житлової забудови, повідомляється в Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова.

"Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає", – розказав мер.

Фото: Telegram / Геннадій Труханов