Над Одессой сбили российский дрон: мэрия показала фото обломков
Россия в ночь на 19 мая атаковала Украину дронами. Воздушный налет начался еще до полуночи, а окончательный отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили только в 6:40 утра.
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Один из дронов был сбит над Одессой, он упал в районе жилой застройки, сообщается в Telegram-канале городского головы Геннадия Труханова.
"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал мэр.
- Ночью 18 мая 2024 года оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск. По сообщению воздушных сил, все дроны были сбиты, но, несмотря на это, их обломками были повреждены энергетические объекты в двух областях.
- В ночь на 17 мая было сбито 20 из 20 русских дронов.