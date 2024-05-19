Над Одессой сбили российский дрон: мэрия показала фото обломков

Россияне атаковали Украину дронами в ночь на 19 мая

Фото: Telegram / Геннадий Труханов

Россия в ночь на 19 мая атаковала Украину дронами. Воздушный налет начался еще до полуночи, а окончательный отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили только в 6:40 утра.

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Один из дронов был сбит над Одессой, он упал в районе жилой застройки, сообщается в Telegram-канале городского головы Геннадия Труханова.

"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал мэр.

Фото: Telegram / Геннадий Труханов