"Треба по Польщі бити, вони ж усі навчальні центри до Польщі зрушили" – перехоплення ГУР

Окупант, який воює в районі Кремінної, розповідає співрозмовнику про некомпетентність командирів та масову загибель російських "мобиків". Запис перехопленої телефонної розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

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Судячи зі згадки про сніг, низка подій, які згадуються у розмові, могли відбуватися кілька місяців тому.

Окупант розповідає, що після того, як росіянам вдалося просунутися на 2 км, їм довелося спішно відступати на 10 км, оскільки українські військові "йдуть прямо угрупованнями".

Потім він розповідає про те, як "привезли московських".

"Приезжают три БТРа, полные добровольцами. И говорят: объясните парням, как надо двигаться. Мы, короче, просто сели на снег. Я говорю: вы че, товарищ майор, надо уводить вам людей, тут нас сейчас всех положат. Они привезли три БТР, 175 человек, на одну позицию! Даже не по линии, а на одну!.. Нас как распетрушило – от этих пацанов, я тебе говорю, осталось сотка, если не 90. "Птичка"-то видит! Как давай нас просто уничтожать..." – розповідає росіянин.

Його співрозмовник у відповідь каже, що теж "не розуміє, що відбувається", бо "если все есть, почему не (врезать)? Да не тут, а закидывать как минимум в Польшу, потому что в Польше сейчас всех готовят, сдвинули туда учебные центры, так туда и надо (врезать)...."

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