"Надо по Польше бить, они же все учебные центры в Польшу сдвинули" – перехват ГУР

Оккупант, который воюет в районе Кременной, рассказывает собеседнику о некомпетентности командиров и массовой гибели российских "мобиков". Запись перехваченного телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Судя по упоминанию о снеге, ряд событий, которые упоминаются в разговоре, могли происходить несколько месяцев назад.

Оккупант рассказывает, что после того, как россиянам удалось продвинуться на 2 км, им же пришлось спешно отступать на 10 км, поскольку украинские военные "идут прямо группировками".

Затем он же рассказывает о том, как "привезли московских".

"Приезжают три БТРа, полные добровольцами. И говорят: объясните парням, как надо двигаться. Мы, короче, просто сели на снег. Я говорю: вы че, товарищ майор, надо уводить вам людей, тут нас сейчас всех положат. Они привезли три БТР, 175 человек, на одну позицию! Даже не по линии, а на одну!.. Нас как распетрушило – от этих пацанов, я тебе говорю, осталось сотка, если не 90. "Птичка"-то видит! Как давай нас просто уничтожать..." – рассказывает россиянин.

Его собеседник в ответ говорит, что тоже "не понимает, что происходит", потому что "если все есть, почему не (врезать)? Да не тут, а закидывать как минимум в Польшу, потому что в Польше сейчас всех готовят, сдвинули туда учебные центры, так туда и надо (врезать)..."

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