UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Надо по Польше бить, они же все учебные центры в Польшу сдвинули" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 21:09
Иллюстративное фото (скриншот из видео)

Оккупант, который воюет в районе Кременной, рассказывает собеседнику о некомпетентности командиров и массовой гибели российских "мобиков". Запись перехваченного телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Судя по упоминанию о снеге, ряд событий, которые упоминаются в разговоре, могли происходить несколько месяцев назад. 

Оккупант рассказывает, что после того, как россиянам удалось продвинуться на 2 км, им же пришлось спешно отступать на 10 км, поскольку украинские военные "идут прямо группировками".

Затем он же рассказывает о том, как "привезли московских".

"Приезжают три БТРа, полные добровольцами. И говорят: объясните парням, как надо двигаться. Мы, короче, просто сели на снег. Я говорю: вы че, товарищ майор, надо уводить вам людей, тут нас сейчас всех положат. Они привезли три БТР, 175 человек, на одну позицию! Даже не по линии, а на одну!.. Нас как распетрушило – от этих пацанов, я тебе говорю, осталось сотка, если не 90. "Птичка"-то видит! Как давай нас просто уничтожать..." – рассказывает россиянин.

Его собеседник в ответ говорит, что тоже "не понимает, что происходит", потому что "если все есть, почему не (врезать)? Да не тут, а закидывать как минимум в Польшу, потому что в Польше сейчас всех готовят, сдвинули туда учебные центры, так туда и надо (врезать)..."

 

Слушайте также: Перехват ГУР: "Его уже мертвым перевели". В РФ прячут потери, чтобы не платить компенсации

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаоккупантытелефонный разговорперехват ГУР
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 