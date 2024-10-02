Масі Найєм розповів, чи може України вийти на кордони 91 року і як виглядатиме перемога

Масі Найєм (Фото: скриншот відео)

Вихід України на кордони 1991 року – дуже амбітна мета, ціна якої вимірюється людськими життями. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав військовий та правозахисник Масі Найєм.

"Мені здається, нам треба зрозуміти ціну цієї дуже амбітної мети. І ціна ця – в людях. Якщо ми знайдемо якусь паличку-виручалочку, яка може зменшити втрати під час досягнення цієї мети, то окей. Бо інакше Росія фактично добивається свого. Вона вчиняє геноцид, кількість українців зменшується", – сказав Найєм.

Він зазначив, що "платити" за вихід на кордони 1991 року будуть передусім військові своїми життями, а також усі українці. Особливо ті, які зараз підтримують і активно просувають економічне бронювання чи інші способи не служити в армії. Найєм каже, що Україна може добитися виходу на кордони 1991 року, але водночас не виключив, що населення може залишитися лише 1 млн (станом на липень 2024 року – 37,8 млн осіб).

Військовий наголошує, що важливо зрозуміти сенс виходу на ці кордони та визначити, що важливіше – люди чи кордони. На його думку, важливі все ж таки люди, й воює він не за території в значенні шматка землі, а за людей, які там проживають, за українське суспільство.

"Єдиний момент, що якщо ми зараз не захистимо те, що ми мали, або не спробуємо повернути. Або не знайдемо щось, що гарантуватиме, що на нас більше не нападуть, то, мені здається, в цьому в цьому сенсі ми знову ж таки програємо. Короче кажучи, кордони 1991 року як мета вона така незрозуміла", — зазначив Найєм.

Початком шляху до перемоги України військовий вважає той момент, коли ті, хто розпочав повномасштабну війну, будуть покарані. До того ж треба отримати репарації, повернути землі та хотілося б, додав Найєм, закарбуватися в історії. Щоб наступні покоління знали історію перемоги України і більше не нападали.

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