Маси Найем рассказал, может ли Украина выйти на границы 91 года и какой видит победу

Маси Найем (Фото: скриншот видео)

Выход Украины на границы 1991 года – очень амбициозная цель, цена которой измеряется человеческими жизнями. Об этом в интервью LIGA.net сказал военный и правозащитник Маси Найем.

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"Мне кажется, нам надо понять цену этой очень амбициозной цели. И цена эта – в людях. Если мы найдем какую-то палочку-выручалочку, которая может уменьшить потери при достижении этой цели, то окей. Потому что иначе Россия фактически добивается своего. Она осуществляет геноцид, количество украинцев уменьшается", – сказал Найем.

Он отметил, что "платить" за выход на границы 1991 будут в первую очередь военные своими жизнями, а также все украинцы. Особенно те, которые сейчас поддерживают и активно продвигают экономическое бронирование или другие способы не служить в армии. Найем говорит, что Украина может добиться выхода на границы 1991 года, но при этом не исключил, что населения может остаться только 1 млн (по состоянию на июль 2024 года – 37,8 млн человек).

Военный отмечает, что важно понять смысл выхода на эти границы и определить, что важнее – люди или границы. По его мнению, важны все же люди, и воюет он не за территории в значении куска земли, а за проживающих там людей, за украинское общество.

"Единственный момент, что если мы сейчас не защитим то, что мы имели, или не попытаемся вернуть. Или не найдем что-то, что будет гарантировать, что на нас больше не нападут, то, мне кажется, в этом смысле мы опять же проиграем. Короче говоря, границы 1991 года как цель она такая непонятная", — отметил Найем.

Началом пути к победе Украины военный считает тот момент, когда начавшие полномасштабную войну будут наказаны. К тому же нужно получить репарации, вернуть земли и хотелось бы, добавил Найем, запечатлеться в истории. Чтобы последующие поколения знали историю победы Украины и больше не нападали.

25 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала ключевые аспекты мирных переговоров с Россией.

30 сентября глава ОП Андрей Ермак заявил, что украинцев ознакомят с Планом победы. Однако "секретные" пункты объявлять не будут.

1 октября глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки РФ для прекращения войны.