НАЗК виключило угорський OTP Bank зі спонсорів війни: може розблокувати військову допомогу

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус п'яти грецьких компаній-перевізників – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD, а також угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було ухвалене за результатом переговорів між представниками НАЗК, компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Росією, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Відтепер на порталі "Війна і санкції", в розділі "Міжнародні спонсори війни", ці шість компаній матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх з переліку залежатиме від виконання зазначених умов", – пише НАЗК.

Відомство висловило сподівання, що таке рішення приведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро "життєво необхідної" військової допомоги Євросоюзу для українського народу.

У травні глава МЗС Угорщини заявив, що держава має намір блокувати наступні транші військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій ЄС щодо Росії, доки OTP Bank не буде виключений з українського списку спонсорів війни

Також НАЗК сподівається, що це рішення виключить можливість того, що Греція блокуватиме майбутній пакет санкцій ЄС, який спрямований на зменшення можливості РФ продовжувати війну проти України.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", – пише відомство.

Угорський OTP Bank є основою міжнародної фінансової групи OTP Group — одного з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. OTP Bank має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

4 травня 2023 року НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення було ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Наступного дня OTP Bank Україна опублікував заяву, в якій називає неправдивою інформацію про діяльність OTP Group на ринку Росії.

7 серпня НАЗК повернуло до списку спонсорів війни п'ять грецьких судноплавних компаній.

