НАПК исключило венгерский OTP Bank из спонсоров войны: может разблокировать военную помощь

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD, а также венгерского OTP Bank в списке международных спонсоров войны. Такое решение было принято по результатам переговоров между представителями НАПК, компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с Россией, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Отныне на портале "Война и санкции", в разделе "Международные спонсоры войны", эти шесть компаний будут иметь временно приостановленный статус. Дальнейшее исключение их из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий", – пишет НАПК.

Ведомство выразило надежду, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро "жизненно необходимой" военной помощи Евросоюза для украинского народа.

В мае глава МИД Венгрии заявил, что государство намерено блокировать следующие транши военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций ЕС в отношении России, пока OTP Bank не будет исключен из украинского списка спонсоров войны

Также НАПК надеется, что это решение исключит возможность того, что Греция будет блокировать будущий пакет санкций ЕС, направленный на уменьшение возможности РФ продолжать войну против Украины.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, которые необходимы для исключения из перечня", – пишет ведомство.

Венгерский OTP Bank является основой международной финансовой группы OTP Group – одного из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы согласно данным Будапештской фондовой биржи. OTP Bank располагает дочерними банками в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

4 мая 2023 года НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

На следующий день OTP Bank Украина опубликовал заявление, в котором называет ложной информацию о деятельности OTP Group на рынке России.

7 августа НАПК вернуло в список спонсоров войны пять греческих судоходных компаний.

