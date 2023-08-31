Печерский суд снова помог Портнову. Отменил закрытие его счетов в OTP Bank
Печерский райсуд Киева удовлетворил иск экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, который просил суд признать недействительным решение OTP Bank о закрытии его шести счетов. Об этом говорится в решении суда за август 2023 года, сообщает LIGA.net.
Судья пришел к выводу, что банк не имел оснований для одностороннего закрытия счетов Портнова и должен был это сделать через обращение в суд.
Печерский суд отменил решение OTP Bank об отказе от договоров с Портновым и взыскал с банка 1073 грн судебного сбора.
Решение в пользу Портнова принял судья Алексей Соколов, в марте этого года удовлетворивший иск Портнова к редактору программы расследований "Схемы" Наталии Седлецкой и ряду других СМИ о защите чести. Также Соколов в январе 2022 года выбирал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко по так называемому "угольному делу".
- В мае 2023 года Печерский суд уже принимал решение по этому делу. Тогда судья Соколов запретил банку аннулировать карточки Портнова на период рассмотрения дела по сути.
- В марте 2023 Портнов выиграл дело против "Схем" и 5 канала. Печерский суд назвал его "журналистом".
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