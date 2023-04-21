Портнов выиграл дело против "Схем" и 5 канала. Печерский суд назвал его "журналистом"

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова к редактору и ведущей программе расследований "Схемы" Натальи Седлецкой и ряду других СМИ о защите чести и деловой репутации. По мнению суда, информация о якобы причастности Портнова к поджогу автомобиля водителя "Схем" в 2020-м году "создает впечатление о Портнове как о преступнике". Об этом говорится в решении суда за март 2023 года, сообщает LIGA.net.

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В сентябре 2020 года Портнов подал иск против Седлецкой и некоторых СМИ: NV, Громадського, Прямого и 5 канала – за то, что якобы распространяли "недостоверную" информацию про него.





СПРАВКА. В октябре 2019 Портнов



17 августа следующего года неизвестные . В октябре 2019 Портнов опубликовал в своем Telegram-канале личные данные водителя программы "Схемы" Бориса Мазура. Редакция заявила о нарушении закона.17 августа следующего года неизвестные сожгли автомобиль Мазура.

Суд назвал информацию СМИ о якобы причастности Портнова к поджогу автомобиля "недостоверной". В решении суда утверждается, что журналисты якобы манипулируют общественным мнением и "создают негативное впечатление" про него.

Согласно документу, информация о Портнове "неоправданно отрицательна" и "создает впечатление о нем как о преступнике", поскольку "разрушает оценку его человеческих, деловых и профессиональных качеств, поскольку истец занимается бизнесом, профессиональной адвокатской деятельностью".

Судья считает, что на протяжении многих лет Портнов "осуществлял журналистскую деятельность", поэтому распространение такой информации "отрицательно влияет на общественную оценку его качеств в глазах окружающих".

В итоге суд удовлетворил иск Портнова и признал информацию о якобы его причастности к поджогу "недостоверной".

Суд обязал перечисленные выше СМИ опровергнуть недостоверную информацию после вступления решения в законную силу. Решение Печерского суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Решение в пользу Портнова принял судья Алексей Соколов, который в январе 2022 года избирал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по так называемому "угольному делу".

LIGA.net обратилась за комментариями к представителям 5 канала и Седлецкой, однако пока не получила ответа. Мы готовы добавить их позицию.

В ноябре 2019 стало известно, что полиция открыла уголовное производство по заявлению Портнова против журналистов Схем о том, что они якобы препятствуют "журналистской деятельности" бывшего чиновника.

В сентябре 2020 года Печерский суд Киева отказал в иске Мазура к Портнову и обязал выплатить в пользу Портнова 52 000 грн. Суд решил, что личные данные Мазура являются предметом общественного интереса, потому что он участвовал в наблюдении за Портновым, чем нарушил его права.

10 сентября полиция закрыла дело против Портнова. Адвокаты "Схем" не согласились с таким решением и подали в суд.

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Мілана Головань

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