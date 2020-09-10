Полиция закрыла дело против Портнова по публикации данных водителя "Схем" — Радио Свобода

Адвокаты "Схем" обратились в Нацполицию с просьбой сообщить о принятых процессуальных решениях

Нацполиция закрыла уголовное дело против бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова, которое было открыто после публикации им в открытом доступе личных данных водителя программы "Схемы". Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как сообщили адвокаты "Схем", они пока не получили документов по этому поводу, но не согласны с закрытием производства. Адвокаты обратились в Нацполицию с просьбой сообщить о принятых процессуальных решениях.

"После этого будем принимать решение по защите журналистов. В том числе, это судебное обжалование", - сказала адвокат Вера Крат.

В октябре 2019 г Портнов опубликовал в Telegram персональные данные водителя программы Схемы Бориса Мазура.

17 августа неизвестные сожгли его автомобиль.

препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и угрозе или насилии в В ноябре стало известно, что полиция открыла уголовное производство по заявлению Портнова против журналистов Схем о том, что они якобы препятствуют "журналистской деятельности" бывшего чиновника. Также полиция открыла дело против Портнова по статьям о отношении журналиста.

4 сентября 2020 года Печерский суд Киева отказал в иске водителя Схем Бориса Мазура к Портнову и обязал того выплатить в пользу Портнова 52 000 грн. Суд решил, что личные данные Мазура представляют собой предмет общественного интереса, потому что он участвовал в наблюдении за Портновым, чем нарушил его права.





Вадим Ребрина

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