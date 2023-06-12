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OTP Bank закрыл счета Портнова. Но тот заблокировал это решение в Печерском суде

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12.06.2023, 11:23
OTP Bank закрыл счета Портнова. Но тот заблокировал это решение в Печерском суде - Фото
Андрей Портнов (фото – скриншот видео)

OTP Bank решил прекратить банковское обслуживание экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, закрыв его шесть счетов. В ответ Портнов пожаловался в Печерский суд Киева, который запретил банку аннулировать карточки экс-чиновника. Об этом говорится в решении суда за май 2023 года, сообщает LIGA.net.

В конце апреля этого года OTP Bank письмом сообщил Портнову о своем решении прекратить с ним сотрудничество. В письме говорится, что инструкция НБУ разрешает банку отказать пользователю в обслуживании счета в предусмотренных договором случаях.

Портнов попросил суд признать недействительным одностороннее решение банка об отказе от договоров и закрытии шести счетов. Иск в интересах Портнова подала адвокат Марина Паринова, работавшая в управлении представительства интересов президента в судах Администрации президента Виктора Януковича.

Паринова также подала заявление об обеспечении иска, которое суд удовлетворил. Согласно этому решению, банку запрещено совершать действия по закрытию счетов Портнова, аннулированию карт, а также блокировать предоставление услуг интернет-банкинга и бесконтактной оплаты.

Решение в пользу Портнова принял судья Алексей Соколов, в марте этого года удовлетворивший иск Портнова к редактору программы расследований "Схемы" Наталье Седлецкой и ряду других СМИ о защите чести. Также Соколов в январе 2022 года выбирал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко по так называемому "угольному делу".

OTP Bank оспорил решение Соколова в апелляционной инстанции. Само дело по сути Печерский суд будет рассматривать в августе 2023-го.

  • В декабре 2021 года Минфин США внес Портнова и его фонд в санкционный список.
  • В марте 2023 года Портнов выиграл дело против "Схем" и 5 канала. Печерский суд назвал его "журналистом".

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Юрий Смирнов
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OTP BankАндрей ПортновПечерский суд
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