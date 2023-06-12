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OTP Bank закрив рахунки Портнова. Але той заблокував це рішення в Печерському суді

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 11:23
OTP Bank закрив рахунки Портнова. Але той заблокував це рішення в Печерському суді - Фото
Андрій Портнов (фото - скриншот відео)

OTP Bank вирішив припинити банківське обслуговування ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, закривши його шість рахунків. У відповідь Портнов поскаржився в Печерський суд Києва, який заборонив банку анулювати картки ексчиновника. Про це йдеться в рішенні суду за травень 2023 року, повідомляє LIGA.net.

Наприкінці квітня цього року OTP Bank листом повідомив Портнова про своє рішення припинити з ним співпрацю. В листі йдеться, що інструкція НБУ дозволяє банку відмовити користувачеві в обслуговуванні рахунку в передбачених договором випадках.

Портнов попросив суд визнати недійсним одностороннє рішення банку щодо відмови від договорів та закриття шести рахунків. Позов в інтересах Портнова подала адвокатка Марина Парінова, яка працювала в управлінні представництва інтересів президента в судах Адміністрації президента Віктора Януковича.

Парінова також подала заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив. Згідно з цим рішенням, банку заборонено вчиняти дії щодо закриття рахунків Портнова, анулювання карток, а також блокувати надання послуг інтернет-банкінгу та безконтактної оплати.

Рішення на користь Портнова ухвалив суддя Олексій Соколов, який в березні цього року задовольнив позов Портнова до редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької та ряду інших ЗМІ про захист честі. Також Соколов в січні 2022 року обирав запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка у так званій "вугільній справі".

OTP Bank оскаржив рішення Соколова в апеляційній інстанції. Саму справу по суті Печерський суд розглядатиме в серпні 2023-го.

  • У грудні 2021 року Мінфін США вніс Портнова та його фонд до санкційного списку.
  • У березні 2023 року Портнов виграв справу проти "Схем" та 5 каналу. Печерський суд назвав його "журналістом".

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Юрій Смірнов
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