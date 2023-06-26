Наришкін вигадав "вивіз християнських цінностей" з Лаври. У Мінкульті відреагували
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна не вивозить священні реліквії за кордон, коментуючи фейк глави Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна. Про це він написав у Telegram.
Російські пропагандистські медіа 26 червня опублікували заяву Наришкіна про нібито "вивезення до Європи християнських цінностей" із Києво-Печерської лаври.
У фейковому релізі росіян сказано, що "святі мощі та християнські цінності" нібито будуть вивезені до Італії, Франції, Німеччини та Ватикану.
За словами Ткаченка, що більше лавра стає українською, то "більше підгоряє на болотах".
Він зазначив, що єдине завдання України щодо лаври — захистити її від росіян та перевірити, чи всі реліквії збереглися на місці.
"Жодна сакральна цінність не залишить територію України. А все вкрадене Росії доведеться повернути", – заявив міністр.
- 10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Детальніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте в тексті LIGA.net.
- У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти. 23 березня представники УПЦ МП звернулися до суду через рішення влади про розірвання договору оренди.
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