Нарышкин выдумал "вывоз христианских ценностей" из Лавры. В Минкульте отреагировали
26.06.2023, 13:23
Киево-Печерская лавра (Александр Игнатенко/Facebook)
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина не вывозит священные реликвии за границу, комментируя фейк главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Об этом он написал в Telegram.
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Российские пропагандистские медиа 26 июня опубликовали заявление Нарышкина о якобы "вывозе в Европу христианских ценностей" из Киево-Печерской лавры.
В фейковом релизе россиян сказано, что "святые мощи и христианские ценности" якобы будут вывезены в Италию, Францию, Германию и Ватикан.
По словам Ткаченко, чем больше лавра становится украинской, "тем больше подгорает на болотах".
Он отметил, что единственная задача Украины насчет лавры — защитить ее от россиян и проверить, все ли реликвии сохранились на месте.
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