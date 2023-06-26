Нарышкин выдумал "вывоз христианских ценностей" из Лавры. В Минкульте отреагировали

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина не вывозит священные реликвии за границу, комментируя фейк главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Об этом он написал в Telegram.

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Российские пропагандистские медиа 26 июня опубликовали заявление Нарышкина о якобы "вывозе в Европу христианских ценностей" из Киево-Печерской лавры.

В фейковом релизе россиян сказано, что "святые мощи и христианские ценности" якобы будут вывезены в Италию, Францию, Германию и Ватикан.

По словам Ткаченко, чем больше лавра становится украинской, "тем больше подгорает на болотах".

Он отметил, что единственная задача Украины насчет лавры — защитить ее от россиян и проверить, все ли реликвии сохранились на месте.

"Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все украденное России придется вернуть", — заявил министр.

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