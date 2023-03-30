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Московский патриархат обращался в суд из-за своего "выселения" из Лавры, но получил отказ

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 19:52
Московский патриархат обращался в суд из-за своего
Киево-Печерская лавра (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата в обеспечении иска по делу о расторжении в одностороннем порядке договора об аренде Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в соответствующем постановлении Хозяйственного суда Киева.

23 марта представители УПЦ МП обратились в суд из-за решения властей о расторжении договора аренды.

Суд отказал в обеспечении иска представителям УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему разрыву договора, применению последствий недействительности расторжения договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом.

В решении суда говорится, что истец предоставил недостаточно доказательств и обоснований относительно своих требований.

В частности, в УПЦ МП заявили, что в случае "выселения" представителей Московского патриархата якобы возможно уничтожение или повреждение имущества, передача третьим лицам в собственность/пользование, предоставление разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений, нарушение прав граждан Украины на свободу вероисповедания и жилье.

"Такие утверждения истцом никакими доказательствами не подтверждены и не обоснованы, кроме того, приведенные, по мнению истца, возможные нарушения прав на вероисповедание и жилье касаются защиты других прав, не связанных с предметом заявленного иска", – говорится в постановлении суда.

  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
  • 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия Минкульта в Лавре "не будет работать, потому что нет судебного решения".
  • Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать описание имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.
  • Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.

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Оксана Житнюк
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