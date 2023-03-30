Московский патриархат обращался в суд из-за своего "выселения" из Лавры, но получил отказ

Суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата в обеспечении иска по делу о расторжении в одностороннем порядке договора об аренде Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в соответствующем постановлении Хозяйственного суда Киева.

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23 марта представители УПЦ МП обратились в суд из-за решения властей о расторжении договора аренды.

Суд отказал в обеспечении иска представителям УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему разрыву договора, применению последствий недействительности расторжения договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом.

В решении суда говорится, что истец предоставил недостаточно доказательств и обоснований относительно своих требований.

В частности, в УПЦ МП заявили, что в случае "выселения" представителей Московского патриархата якобы возможно уничтожение или повреждение имущества, передача третьим лицам в собственность/пользование, предоставление разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений, нарушение прав граждан Украины на свободу вероисповедания и жилье.

"Такие утверждения истцом никакими доказательствами не подтверждены и не обоснованы, кроме того, приведенные, по мнению истца, возможные нарушения прав на вероисповедание и жилье касаются защиты других прав, не связанных с предметом заявленного иска", – говорится в постановлении суда.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия Минкульта в Лавре "не будет работать, потому что нет судебного решения".

Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать описание имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.

Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.

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Оксана Житнюк

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