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Минкульт: Охрана УПЦ МП в Лавре метала ножи в двери XVIII века

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 22:45
Минкульт: Охрана УПЦ МП в Лавре метала ножи в двери XVIII века - Фото
Скриншот с видео

Министерство культуры опубликовало видео из помещения на территории Киево-Печерской лавры, которым пользовалась охрана УПЦ МП. Как утверждают в министерстве со ссылкой на и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, двери XVIII века использовались как мишень для метания ножей.

"На видео — помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для метания ножей", – говорится в сообщении Минкульта.

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Вадим Ребрина
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