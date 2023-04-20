Минкульт: Охрана УПЦ МП в Лавре метала ножи в двери XVIII века

Министерство культуры опубликовало видео из помещения на территории Киево-Печерской лавры, которым пользовалась охрана УПЦ МП. Как утверждают в министерстве со ссылкой на и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, двери XVIII века использовались как мишень для метания ножей.

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"На видео — помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для метания ножей", – говорится в сообщении Минкульта.

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Вадим Ребрина

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