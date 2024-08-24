"Наші цілі – аеродроми, ППО, ВПК". Малюк розповів, як СБУ наближає перемогу

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Кожен спецпризначенець СБУ, який виходить на бойове завдання, впевнений у перемозі України та робить усе можливе, щоб наближати її щодня. Про це у коментарі до Дня Незалежності LIGA.net розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.

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"Ми пліч-о-пліч із побратимами з Сил безпеки та оборони наближаємо перемогу. У нас немає інших варіантів, ніж зробити так, щоб і через 100 років пересічний московит боявся навіть думати про напад на Україну", – наголосив голова СБУ.

За його словами, співробітники Служби безпеки вичищають ворожих агентів і зрадників усередині країни, знищують ворога на полі бою, а також проводять унікальні спецоперації вглибині РФ. Зокрема, СБУ за допомогою морських дронів вразила 11 військових кораблів РФ, завдала точкових ударів по 36 нафтобазах, терміналах і НПЗ, які працюють на російський ВПК.

"Цілями наших спецоперацій також є російські аеродроми, системи РЕБ і ППО, обʼєкти військово-промислового комплексу і логістичні артерії, які живлять війну проти України. Саме з метою перерізати ворогу шляхи постачання боєкомплекту на південь України СБУ двічі вразила Кримський міст", – зазначив він.

На передовій з початку повномасштабного вторгнення СБУ вразила загалом 1152 російські танки, більш як 1890 ББМ, понад 440 засобів РЕБ і 167 систем ППО. "І кожного дня ця статистика зростає", – сказав він.

"Кожен день СБУ намагається бути на крок попереду ворога. Ми виконуємо завдання, які ставить верховний головнокомандувач, діємо спільно з усіма Силами оборони, змінюємо картину війни і разом наближаємо нашу перемогу", – підсумував Малюк.