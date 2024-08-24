"Наші цілі – аеродроми, ППО, ВПК". Малюк розповів, як СБУ наближає перемогу
Кожен спецпризначенець СБУ, який виходить на бойове завдання, впевнений у перемозі України та робить усе можливе, щоб наближати її щодня. Про це у коментарі до Дня Незалежності LIGA.net розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.
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"Ми пліч-о-пліч із побратимами з Сил безпеки та оборони наближаємо перемогу. У нас немає інших варіантів, ніж зробити так, щоб і через 100 років пересічний московит боявся навіть думати про напад на Україну", – наголосив голова СБУ.
За його словами, співробітники Служби безпеки вичищають ворожих агентів і зрадників усередині країни, знищують ворога на полі бою, а також проводять унікальні спецоперації вглибині РФ. Зокрема, СБУ за допомогою морських дронів вразила 11 військових кораблів РФ, завдала точкових ударів по 36 нафтобазах, терміналах і НПЗ, які працюють на російський ВПК.
"Цілями наших спецоперацій також є російські аеродроми, системи РЕБ і ППО, обʼєкти військово-промислового комплексу і логістичні артерії, які живлять війну проти України. Саме з метою перерізати ворогу шляхи постачання боєкомплекту на південь України СБУ двічі вразила Кримський міст", – зазначив він.
На передовій з початку повномасштабного вторгнення СБУ вразила загалом 1152 російські танки, більш як 1890 ББМ, понад 440 засобів РЕБ і 167 систем ППО. "І кожного дня ця статистика зростає", – сказав він.
"Кожен день СБУ намагається бути на крок попереду ворога. Ми виконуємо завдання, які ставить верховний головнокомандувач, діємо спільно з усіма Силами оборони, змінюємо картину війни і разом наближаємо нашу перемогу", – підсумував Малюк.
- У своєму зверненні до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський пообіцяв росіянам відплату та наголосив, що "не буде хворий дід із Червоної площі диктувати нам якісь свої червоні лінії". "Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками", – сказав він.