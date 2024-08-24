"Наши цели – аэродромы, ПВО, ВПК". Малюк рассказал, как СБУ приближает победу

Статистика результатов спецопераций в глубине РФ и на поле боя улучшается каждый день

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Каждый спецназовец СБУ, который выходит на боевую задачу, уверен в победе Украины и делает все возможное, чтобы приближать ее каждый день. Об этом в комментарии ко Дню Независимости LIGA.net рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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"Мы бок о бок с собратьями из Сил безопасности и обороны приближаем победу. У нас нет других вариантов, кроме как сделать так, чтобы и через 100 лет рядовой московит боялся даже думать о нападении на Украину", – подчеркнул глава СБУ.

По его словам, сотрудники Службы безопасности вычищают вражеских агентов и предателей внутри страны, уничтожают врага на поле боя, а также производят уникальные спецоперации в глубине РФ. В частности, СБУ с помощью морских дронов поразила 11 военных кораблей РФ, нанесла точечные удары по 36 нефтебазам, терминалам и НПЗ, работающим на российский ВПК.

"Целями наших спецопераций также являются российские аэродромы, системы РЭБ и ПВО, объекты военно-промышленного комплекса и логистические артерии, питающие войну против Украины. Именно с целью перерезать врагу пути поставки боекомплекта на юг Украины СБУ дважды поразила Крымский мост", – отметил он.

На передовой с начала полномасштабного вторжения СБУ поразила в общей сложности 1152 российских танка, более 1890 ББМ, более 440 средств РЭБ и 167 систем ПВО. "И каждый день эта статистика растет", – сказал он.

"Каждый день СБУ пытается быть на шаг впереди врага. Мы выполняем задачи, которые ставит верховный главнокомандующий, действуем совместно со всеми силами обороны, меняем картину войны и вместе приближаем нашу победу", – подытожил Малюк.