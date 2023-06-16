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Нацполіція повідомила про підозру заступнику мера Дніпра

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:15
Нацполіція повідомила про підозру заступнику мера Дніпра - Фото
Фото: МВС

Національна поліція повідомила про підозру одному із заступників міського голови та посадовцю міської ради Дніпра. Про це йдеться у повідомленні МВС.

Правоохоронці стверджують, що підозрювані нібито закупили меблі для навчальних закладів зі збитками у більш ніж 3 млн грн.

Кошти на закупівлю меблів виділялись у межах держпрограми "Нова українська школа".

Підозру повідомили за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу: "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Одному з фігурантів рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обом підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо суд підтвердить їхню провину, вони також будуть позбавлені права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

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Артем Джеріпа
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