Нацполіція повідомила про підозру заступнику мера Дніпра

Національна поліція повідомила про підозру одному із заступників міського голови та посадовцю міської ради Дніпра. Про це йдеться у повідомленні МВС.

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Правоохоронці стверджують, що підозрювані нібито закупили меблі для навчальних закладів зі збитками у більш ніж 3 млн грн.

Кошти на закупівлю меблів виділялись у межах держпрограми "Нова українська школа".

Підозру повідомили за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу: "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Одному з фігурантів рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обом підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо суд підтвердить їхню провину, вони також будуть позбавлені права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

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