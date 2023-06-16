Нацполиция сообщила о подозрении заместителю мэра Днепра

Национальная полиция сообщила о подозрении одному из заместителей городского головы и чиновнику городского совета Днепра. Об этом говорится в сообщении МВД.

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Правоохранители утверждают, что подозреваемые якобы закупили мебель для учебных заведений с убытком в более чем 3 млн грн.

Средства на закупку мебели выделялись в рамках госпрограммы "Новая украинская школа".

Подозрение сообщили по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса: "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Одному из фигурантов решением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обоим подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если суд подтвердит их вину, они также будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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