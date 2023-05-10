UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одессе пришли с обысками в редакцию местного СМИ. Редакция пишет о "преследовании"

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 14:41
В Одессе пришли с обысками в редакцию местного СМИ. Редакция пишет о
Офис "Думской" (Фото: Александр Гиманов)

Правоохранители пришли с обысками в одесское издание "Думская", где проводили следственные действия в офисе СМИ по статьям о мошенничестве и подделке документов. В издании отрицают подозрения и говорят о "преследовании со стороны партии Слуга народа". Об этом говорится в заявлении в Telegram и сообщении Нацполиции.

В заявлении Нацполиции говорится о проведении следственных действий в офисе "Думская", санкционированных судом в рамках уголовного производства.
В частности, приведены статьи, связанные с мошенничеством в особо крупных размерах или организованной группой, подлогом удостоверения или иного официального документа, злоупотреблением властью или служебным положением и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
В пресс-службе СБУ сообщили, что проводятся следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, подозреваемых в рейдерском захвате госимущества и хищении бюджетных средств.

В Службе отметили, что обыски в офисном помещении проходят для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности в рамках расследования. Там отметили, что обыски "никаким образом не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет".
В "Думской" связали обыски якобы с критикой партии Слуга народа в материалах издания. В частности, насчет "атак на волонтерские центры" и пребывания заместителя председателя облсовета от ОПЗЖ Вадима Шкаровского в должности.
Владельцем Думской является глава фракции оппозиционной партии Евросолидарность Петра Порошенко в Одесском областном совете Михаил Шмушкович, которого нардеп той же партии Алексей Гончаренко называет своим другом.
Последний был на месте событий и сообщил в стриме, который он вел из офиса СМИ, что обыск завершился. По его словам, "СБУ покидает редакцию. Что-то искала и ничего не нашла. Ничего не забрала".
По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, обыски касаются дела депутата Одесского облсовета Николая Деревянко (Евросолидарность), задержанного на прошлой неделе по подозрению в попытке завладения госземлей.

Как утверждает собеседник, в его телефоне была найдена переписка с главой одесской ячейки Евросолидарности Михаилом Шмушковичем. В ней якобы речь шла о передаче печатей предприятий, фигурировавших в схеме.

"Шмушкович – соинвестор или совладелец "Думской". В редакции искали именно эти печати, это не связано с работой журналистов или партийной принадлежностью", – заверил собеседник.
Скриншот переписки – фото предоставлено источником LIGA.net

Скриншот переписки – фото предоставлено источником LIGA.net

Скриншот переписки – фото предоставлено источником LIGA.net

На скриншотах идет речь о встрече с передачей печатей на улице Канатной. На этой же улице расположена редакция "Думская". 

Читайте также: Одессит проведет 15 лет за решеткой: за 70 000 грн сдавал России позиции ПВО Сил обороны

Артем Джеріпа, Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одесса Нацполиция обыск Думская алексей гончаренко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 