В Одессе пришли с обысками в редакцию местного СМИ. Редакция пишет о "преследовании"

Правоохранители пришли с обысками в одесское издание "Думская", где проводили следственные действия в офисе СМИ по статьям о мошенничестве и подделке документов. В издании отрицают подозрения и говорят о "преследовании со стороны партии Слуга народа". Об этом говорится в заявлении в Telegram и сообщении Нацполиции.

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В заявлении Нацполиции говорится о проведении следственных действий в офисе "Думская", санкционированных судом в рамках уголовного производства.

В частности, приведены статьи, связанные с мошенничеством в особо крупных размерах или организованной группой, подлогом удостоверения или иного официального документа, злоупотреблением властью или служебным положением и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В пресс-службе СБУ сообщили, что проводятся следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, подозреваемых в рейдерском захвате госимущества и хищении бюджетных средств.



В Службе отметили, что обыски в офисном помещении проходят для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности в рамках расследования. Там отметили, что обыски "никаким образом не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет".

В "Думской" связали обыски якобы с критикой партии Слуга народа в материалах издания. В частности, насчет "атак на волонтерские центры" и пребывания заместителя председателя облсовета от ОПЗЖ Вадима Шкаровского в должности.

Последний был на месте событий и сообщил в стриме, который он вел из офиса СМИ, что обыск завершился. По его словам, "СБУ покидает редакцию. Что-то искала и ничего не нашла. Ничего не забрала".

LIGA.net в правоохранительных органах, обыски касаются дела депутата Одесского облсовета Николая Деревянко (Евросолидарность),



Как утверждает собеседник, в его телефоне была найдена переписка с главой одесской ячейки Евросолидарности Михаилом Шмушковичем. В ней якобы речь шла о передаче печатей предприятий, фигурировавших в схеме.



"Шмушкович – соинвестор или совладелец "Думской". В редакции искали именно эти печати, это не связано с работой журналистов или партийной принадлежностью", – заверил собеседник. По данным собеседникав правоохранительных органах, обыски касаются дела депутата Одесского облсовета Николая Деревянко (Евросолидарность), задержанного на прошлой неделе по подозрению в попытке завладения госземлей.Как утверждает собеседник, в его телефоне была найдена переписка с главой одесской ячейки Евросолидарности Михаилом Шмушковичем. В ней якобы речь шла о передаче печатей предприятий, фигурировавших в схеме."Шмушкович – соинвестор или совладелец "Думской". В редакции искали именно эти печати, это не связано с работой журналистов или партийной принадлежностью", – заверил собеседник.

На скриншотах идет речь о встрече с передачей печатей на улице Канатной. На этой же улице расположена редакция "Думская".

5 мая 2023 года одесский депутат внес 13 млн грн залога за мэра Труханова.

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Артем Джеріпа , Марко Сировой

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