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Одесский депутат внес более 13 млн грн залога за Труханова – Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 19:48
Одесский депутат внес более 13 млн грн залога за Труханова – Суспильне - Фото
Геннадий Труханов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

За мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют по делу о завладении 92 млн грн при покупке здания завода Краян и который вчера был арестован Высшим антикоррупционным судом, внесено 13,42 млн гривень залога. Как сообщает Суспильне, залог за Труханова внес одесский депутат промэрской фракции Доверяй делам Дмитрий Танцюра.

О внесении залога за мэра депутат сообщил журналистам: "Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКС".

После внесения залога Труханова должны выпустить из СИЗО.

Дело Труханова находится в судах с 2018 года. Вчера, 4 мая, ВАКС арестовал Труханова, но с альтернативой залога в 13,4 млн грн.

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  • НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии были куплены по завышенной стоимости. Позже сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова и 11 лет – для его заместителя Павла Вугельмана.
  • 9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в частности, мэра Одессы. САП подала апелляцию.
  • 11 февраля 2021 года Антикорсуд отменил оправдательный приговор Труханову.
  • В 2023-м Труханову сначала избрали меру пресечения в виде личной поруки, а 25 апреля ее усилили – назначив залог в размере 30,9 млн грн. Труханов не внес залог, поэтому прокурор просил об аресте мэра. 4 мая ВАКС арестовал Труханова, но с альтернативой залога в 13,4 млн грн.
Оксана Житнюк
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Одесса залог геннадий труханов Краян Дмитрий Танцюра
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