Антикорсуд изменил Труханову меру пресечения по делу завода Краян – залог более 30 млн грн
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, которого обвиняют в деле завладения 92 млн грн при покупке здания завода "Краян". Труханов должен внести более 30 млн грн залога. Об этом сообщает ВАКС.
Как отмечается, 25 апреля, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения мэру Одессы.
ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 грн.
Залог должен быть внесен не позднее, чем через пять дней.
В случае внесения залога на Труханова возлагаются процессуальные обязанности:
⁃ прибывать по каждому требованию в суд;
⁃ не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
⁃ сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
⁃ воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда;
⁃ сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
⁃ носить электронное средство контроля.
Ранее у Труханова была другая мера пресечения по этому делу. В 2018 году Соломенский суд Киева отпустил его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.
Как сообщили в ЦПК, прокурор отметил, что Голубов уже не депутат, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.
Мэр Одессы заявил, что "продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП". Добавил, что он военный, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.
- НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из городского бюджета: здания завода "Краян" для мэрии были куплены по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова, и 11 лет – для его зама Павла Вугельмана.
- 9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы, САП подала апелляцию.
- 11 февраля 2021 года Антикорсуд отменил оправдательный приговор Труханову.
Комментарии