Антикорсуд изменил Труханову меру пресечения по делу завода Краян – залог более 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, которого обвиняют в деле завладения 92 млн грн при покупке здания завода "Краян". Труханов должен внести более 30 млн грн залога. Об этом сообщает ВАКС.

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Как отмечается, 25 апреля, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения мэру Одессы.

ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 грн.

Залог должен быть внесен не позднее, чем через пять дней.

В случае внесения залога на Труханова возлагаются процессуальные обязанности:

⁃ прибывать по каждому требованию в суд;

⁃ не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

⁃ сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

⁃ воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда;

⁃ сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

⁃ носить электронное средство контроля.

Ранее у Труханова была другая мера пресечения по этому делу. В 2018 году Соломенский суд Киева отпустил его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Как сообщили в ЦПК, прокурор отметил, что Голубов уже не депутат, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.

Мэр Одессы заявил, что "продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП". Добавил, что он военный, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из городского бюджета: здания завода "Краян" для мэрии были куплены по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова, и 11 лет – для его зама Павла Вугельмана.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы, САП подала апелляцию.

11 февраля 2021 года Антикорсуд отменил оправдательный приговор Труханову.

Наталія Медведєва

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