Навчання на Донбасі. МОН: Лише дистанційне – час між тривогою й обстрілом короткий

За даними МОН, також більшості шкіл Донецької та Луганської областей доводиться працювати дистанційно для своїх переміщених учнів

Підземні заняття для дошкільнят у харківському метро. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ SERGEY KOZLOV)

Наразі єдиний можливий захід безпеки для шкіл Донецької та Луганської областей — переведення до дистанційного формату роботи. У закладах дошкільної освіти наявні 17 готових або обмежено готових укриттів. Цю інформацію надало Міністерство освіти і науки у відповідь на запит LIGA.net.

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За даними МОН, через близьке розташування до активних бойових дій і кордону з Росією на території Донецької та Луганської областей неможливо організувати повноцінне навчання навіть за наявності укриття, оскільки час між сигналом повітряної тривоги й обстрілом може бути дуже коротким.

Окрім того, зазначили в міністерстві, частина населених пунктів окупована, підпадає під обовʼязкову евакуацію або ж батьки самі вирішують покинути небезпечні для життя території.

Через це більшості шкіл Донецької та Луганської областей доводиться працювати дистанційно для своїх переміщених у різні куточки України й за кордон учнів. Таке навчання можливе тільки в дистанційному форматі, акцентували в МОН.

У міністерстві зазначили, що станом на початок березня у Донецькій області в 152 закладах дошкільної освіти здійснюється організація освітнього процесу в дистанційному форматі, у них за різними формами здобувають дошкільну освіту 6654 вихованці.

У закладах дошкільної освіти наявні 17 готових / обмежено готових укриттів, зокрема: дві захисні споруди цивільного захисту та 15 найпростіших укриттів, зазначили у МОН.

Водночас в області вживаються заходи щодо приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, розташованих на територіях можливих бойових дій, у готовність до використання за призначенням, додали в МОН.

У лютому за результатами дослідження "Війна та освіта. Два роки повномасштабного вторгнення" стало відомо, що понад 50% учнів та учениць після закінчення школи хочуть лишатися в Україні.

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