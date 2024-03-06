Обучение на Донбассе. МОН: Только удаленное – время между тревогой и обстрелом короткое

По данным МОН, также большинству школ Донецкой и Луганской областей приходится работать дистанционно для своих перемещенных учеников

Подземные занятия для дошкольников в Харькове. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Сейчас единственная возможная мера безопасности для школ Донецкой и Луганской областей – перевод в дистанционный формат работы. В учреждениях дошкольного образования имеются 17 готовых или ограниченно готовых укрытий. Эту информацию предоставило Министерство образования и науки в ответ на запрос LIGA.net.

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По данным МОН, из-за близкого расположения к активным боевым действиям и границе с Россией на территории Донецкой и Луганской областей невозможно организовать полноценное обучение даже при наличии укрытия, поскольку время между сигналом воздушной тревоги и обстрелом может быть очень коротким.

Кроме того, отметили в министерстве, часть населенных пунктов оккупирована, подпадает под обязательную эвакуацию или же родители сами решают покинуть опасные для жизни территории.

Из-за этого большинству школ Донецкой и Луганской областей приходится работать дистанционно для своих перемещенных в разные уголки Украины и за границу учеников. Такое обучение возможно только в дистанционном формате, акцентировали в МОН.

В министерстве отметили, что по состоянию на начало марта в Донецкой области в 152 учреждениях дошкольного образования осуществляется организация образовательного процесса в дистанционном формате, в них в разных формах получают дошкольное образование 6654 воспитанника.

В учреждениях дошкольного образования имеются 17 готовых / ограниченно готовых укрытий, в том числе: два защитных сооружения гражданской защиты и 15 простейших укрытий, отметили в МОН.

Вместе с тем в области принимаются меры по приведению объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, расположенных на территориях возможных боевых действий, в готовность к использованию по назначению, добавили в МОН.

В феврале по результатам исследования "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения" стало известно, что более 50% учеников и учениц после окончания школы хотят оставаться в Украине.

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