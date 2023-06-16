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Не тільки яйця. Ексзаступник міністра оборони отримав ще одну підозру в розкраданні 1 млрд грн

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 16:51
Не тільки яйця. Ексзаступник міністра оборони отримав ще одну підозру в розкраданні 1 млрд грн - Фото
Фото - ОГП

Колишній заступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри – правоохоронці стверджують, що вони причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

СБУ стверджує, що незаконна діяльність фігурантів завдала збитків бюджету на понад 1 млрд грн.

За даними слідства, посадовці організували оборудку на початку березня 2022 року. Вони закупили в іноземної фірми майже 3000 бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки, заявили в СБУ.

Експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн, а самі бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також в СБУ заявляють, що організатори "схеми" закупили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на 900 млн грн. Цей одяг не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Експосадовцям повідомлено про підозру за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Фігуранти перебувають під вартою.

В СБУ наголосили, що ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру – у справі про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції.

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Оксана Житнюк
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