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Не только яйца. Экс-замминистра обороны получил еще одно подозрение в хищении 1 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 16:51
Не только яйца. Экс-замминистра обороны получил еще одно подозрение в хищении 1 млрд грн - Фото
Фото - ОГП

Бывший заместитель министра обороны и его подчиненный получили подозрения – правоохранители утверждают, что они причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на фронте. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

СБУ утверждает, что незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб бюджету более чем на 1 млрд грн.

По данным следствия, чиновники организовали махинацию в начале марта 2022 года. Они закупили у иностранной фирмы почти 3000 бронежилетов более чем на 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки, заявили в СБУ.

Экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн, а сами бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.

Также в СБУ заявляют, что организаторы "схемы" закупили оптовую партию некачественных зимних курток и штанов для воинов ВСУ на 900 млн. грн. Эта одежда не соответствует требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Экс-чиновникам сообщено о подозрении по статьям о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и о препятствовании законной деятельности ВСУ. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Фигуранты находятся под стражей.

В СБУ подчеркнули, что экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение – по делу о закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции.

Читайте также: Яйцо за 17 грн. Как работают оборонные закупки во время войны и когда их откроют

Оксана Житнюк
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