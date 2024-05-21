Німеччина готова підтримати план США використати російські активи для України – Bloomberg

Агентство зазначило, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон до забезпечення нового пакету допомоги Києву

Німецький канцлер Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький уряд готовий підтримати американський план щодо використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які здебыльшого зосереджені в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників.

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Агентство зазначило, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нового суттєвого пакета допомоги Києву та гарантування участі США незалежно від результатів виборів у листопаді.

Ідея США – зібрати за один раз велику суму для України (за різними оцінками від $30 до $50 млрд), а не видавати її Україні невеликими траншами протягом багатьох років, як зараз планують у Євросоюзі.

Журналісти повідомили, що представники США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів і, як очікується, домінуватиме у переговорах між міністрами фінансів та керуючими центральних банків країн G7, які збираються в Італії на свою щорічну зустріч 23 травня.

Співрозмовники агентства зауважили, що німецькі офіційні особи не чекають на будь-яку остаточну угоду до зустрічі лідерів G7 13-15 червня, а також не очікують, що її реалізація відбудеться до наступного року.

20 травня стало відомо, що міністри фінансів G7 на зустрічі в Італії мають обговорити компромісний план щодо заморожених активів Росії, який дозволить Україні отримати приблизно 30 млрд євро.

Росія може помститися за конфіскацію її активів, попередило 2 травня агентство Reuters.

У березні лідери Євросоюзу погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати її Україні.

Конфіскація російських активів більше не розглядається на рівні Великої сімки. Проти неї виступають і країни Євросоюзу, де фізично розташована більшість цих активів, і Європейський центральний банк.

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