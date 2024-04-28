Німеччина категорично проти конфіскації активів Кремля: боїться позовів за Другу світову

Фото: EPA

Німеччина виступає категорично проти планів конфіскувати заморожені активи Кремля на відновлення та військову підтримку України, написала газета The Wall Street Journal у неділю, 28 квітня.

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Німецька влада вважає, що ці гроші мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль на переговорах про завершення війну і повернення території України.

Ще одним мотивом відмови Берліна від стягнення активів може бути бажання захистити німецькі компанії, які все ще працюють у Росії, від конфіскації у відповідь.

Крім того, це може створити прецедент та спровокувати нові позови проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни, йдеться в публікації.

Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі єдиного телемарафону в суботу, 27 квітня, описав три сценарії використання заморожених російських активів.

Перший з них, який Малюська назвав супероптимістичним, передбачає конфіскацію усіх заморожених російських активів на користь України.

Нейтральний варіант – використання доходів як застави під залучення боргового фінансування для України. У такому разі доходи будуть нараховані за 10 років наперед, але зібрані одразу одним траншем.

За песимістичного сценарію Україна отримуватиме лише поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів. Це максимум 5 мільярдів євро на рік.