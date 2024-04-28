Германия категорически против конфискации активов Кремля: боится исков за Вторую мировую
Германия выступает категорически против планов конфисковать замороженные активы Кремля на восстановление и военную поддержку Украины, написала газета The Wall Street Journal в воскресенье, 28 апреля.
Еще одним мотивом отказа Берлина от взыскания активов может быть желание оградить немецкие компании, все еще работающих в России, от ответной конфискации.
Кроме того, это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны, говорится в публикации.
Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире единого телемарафона в субботу, 27 апреля, описал три сценария использования замороженных российских активов.
Первый из них, который Малюська назвал супероптимистичным, предусматривает конфискацию всех замороженных российских активов в пользу Украины.
Нейтральный вариант – использование доходов в качестве залога под привлечение долгового финансирования для Украины. В таком случае доходы будут начислены за 10 лет вперед, но собраны сразу одним траншем.
По пессимистическому сценарию Украина будет получать только текущий вычет доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 миллиардов евро в год.
- Евросоюз сейчас идет по пессимистическому сценарию, но США на встречах G7 предложили рассмотреть нейтральный вариант, а Конгресс США предоставил Белому дому полномочия применить конфискацию российских активов (которых у США не очень много).