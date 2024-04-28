Германия категорически против конфискации активов Кремля: боится исков за Вторую мировую

WSJ: Евросоюз не сможет поддержать конфискацию замороженных российских активов, потому что Германия категорически против

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Германия выступает категорически против планов конфисковать замороженные активы Кремля на восстановление и военную поддержку Украины, написала газета The Wall Street Journal в воскресенье, 28 апреля.

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Немецкие власти считают, что эти деньги должны оставаться неприкосновенными, чтобы их потом можно было использовать как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении территорий Украины.



Еще одним мотивом отказа Берлина от взыскания активов может быть желание оградить немецкие компании, все еще работающих в России, от ответной конфискации.

Кроме того, это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны, говорится в публикации.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире единого телемарафона в субботу, 27 апреля, описал три сценария использования замороженных российских активов.

Первый из них, который Малюська назвал супероптимистичным, предусматривает конфискацию всех замороженных российских активов в пользу Украины.

Нейтральный вариант – использование доходов в качестве залога под привлечение долгового финансирования для Украины. В таком случае доходы будут начислены за 10 лет вперед, но собраны сразу одним траншем.

По пессимистическому сценарию Украина будет получать только текущий вычет доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 миллиардов евро в год.