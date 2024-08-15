Новітня американська ракета може змінити баланс сил у Південно-Китайському морі
Військово-морські сили США почали розгортання новітньої наддалекої ракети "повітря-повітря" AIM-174B в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це, на думку експертів, може змінити розставлення сил у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників.
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Фахівці вважають, що нова ракета може вплинути на поведінку Китаю в регіоні, зокрема у випадку конфлікту навколо Тайваню або в Південно-Китайському морі.
Вони розповіли, що ця ракета, яка розроблена на основі системи SM-6 компанії Raytheon, має найбільшу дальність серед усіх аналогічних американських озброєнь і може вражати цілі на відстані до 400 км (250 миль).
AIM-174B значно перевищує китайську ракету PL-15 за дальністю, що дозволяє американським винищувачам зберігати безпечну відстань від загроз і ефективно вражати важливі цілі, як-от літаки командування і контролю. Це також забезпечує кращий захист авіаносців США від китайських атак, зазначили експерти.
- Напередодні аналітик військової розвідки США Корбейн Шульц визнав себе винним у тому, що продав Китаю десятки документів із секретною військовою інформацією за $42 000. Йому винесуть вирок 23 січня 2025 року.