Американський сержант, який за $42 000 продав Китаю секретну інформацію США, визнав себе винним

Корбейн Шульц визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями

Ілюстративне зображення - EPA/SHAWN THEW

Аналітик військової розвідки США Корбейн Шульц визнав себе винним у тому, що продав Китаю десятки документів із секретною військовою інформацією за $42 000. Йому внесуть вирок 23 січня 2025 року. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

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За даними слідства, чоловік із Гонконгу попросив Шульца зібрати секретні дані, які пов’язані з протиракетною обороною та мобільними артилерійськими системами.

Також, за даними слідства, сержант зібрав інформацію про винищувачі та про військові та оборонні стратегії американських військових для Тайваню.

Його заарештували в березні 2024 року на базі в Кентуккі. Розслідування встановило, що американцю заплатили $42 000 й співпраця тривала із червня 2022 року.

Шульц визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями, йому внесуть вирок 23 січня 2025 року, йдеться у заяві.

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Китай розповів про американського топшпигуна – той "понад 30 років працював на спецслужби США".

16 грудня бельгійська ультраправа партія Vlaams Belang (Фламандський інтерес) виключила зі своїх лав колишнього сенатора Франка Креєльмана через звинувачення в тому, що він протягом трьох років працював на китайську розвідку.

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