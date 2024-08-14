Американский сержант, который за $42 000 продал Китаю информацию, признал себя виновным

Корбейн Шульц признал себя виновным по всем выдвинутым против него обвинениям

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Аналитик военной разведки США Корбейн Шульц признал себя виновным в том, что продал Китаю десятки документов с секретной военной информацией за $42 000. Ему вынесут приговор 23 января 2025 года. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

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По данным следствия, мужчина из Гонконга попросил Шульца собрать секретные данные, связанные с противоракетной обороной и мобильными артиллерийскими системами.

Также, по данным следствия, сержант собрал информацию об истребителях и о военных и оборонных стратегиях американских военных для Тайваня.

Он был арестован в марте 2024 года на базе в Кентукки. Расследование установило, что американцу заплатили $42 000 и сотрудничество продолжалось с июня 2022 года.

Шульц признал себя виновным по всем выдвинутым против него обвинениям, ему будет вынесен приговор 23 января 2025 года, говорится в заявлении.

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Китай рассказал об американском топ-шпионе – тот "более 30 лет работал на спецслужбы США".

16 декабря бельгийская ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана по обвинению в том, что он в течение трех лет работал на китайскую разведку.

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