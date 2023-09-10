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"Нові військові традиції". День танкістів в Україні отримав іншу назву і дату

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 08:59
Фото: Оперативне командування ''Захід''

Президент Володимир Зеленський визнав таким, що втратив чинність указ президента Леоніда Кучми "Про День танкістів", згідно з яким він відзначався у другу неділю вересня. Замість нього в Україні встановлено День танкових військ, який відзначатиметься щороку 14 вересня, йдеться в указі №574/2023.

Рішення поясняється необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.

В указі Кучми йшлося про "підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України" з урахуванням "бойових заслуг танкістів у роки Другої світової війни" та "виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на кращих традиціях попередніх поколінь".

У другу неділю вересня день танкістів продовжує відзначатися в Росії, яка напала на Україну у 2014 році.

  • Влітку 2023 року Зеленський переніс День медичних працівників з третьої неділі червня на 27 липня.
  • Крім того, з 2023 року Україна відзначає День Європи 9 травня замість третьої суботи травня.
Андрій Водяний
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