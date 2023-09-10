"Новые военные традиции". День танкистов в Украине получил другое название и дату

Президент Владимир Зеленский признал утратившим силу указ президента Леонида Кучмы "О Дне танкистов", согласно которому он отмечался во второе воскресенье сентября. Вместо него в Украине установлен День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, говорится в указе №574/2023.

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Решение объясняется необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также началом новых военных традиций.



В указе Кучмы говорилось о "поддержке инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины" с учетом "боевых заслуг танкистов в годы Второй мировой войны" и "воспитании воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".

Во второе воскресенье сентября день танкистов продолжает отмечаться в России, напавшей на Украину в 2014 году.

Летом 2023 года Зеленский перенес День медицинских работников с третьего воскресенья июня на 27 июля.

Кроме того, с 2023 года Украина отмечает День Европы 9 мая вместо третьей субботы мая.

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