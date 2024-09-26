NYT: Фейковий Кулеба зателефонував сенатору США і запитував про далекобійні удари по Росії

У США не виключають, що за цим можуть стояти Росія, Іран чи Китай

Бенджамін Кардін (Фото: сторінка X політика)

Голові Комітету із закордонних справ США Бенджаміну Кардіну зателефонував хтось, хто видавав себе за ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу. У США стурбовані подією, передає The New York Times із посиланням на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб.

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Як сказано у попереджувальному листі, спочатку на пошту сенатора надійшло повідомлення нібито від Кулеби з проханням зателефонувати через Zoom. Як стверджують анонімні посадові особи Сенату, йдеться саме про Кардіна. Людина виглядала і розмовляла як колишній український міністр і спершу не викликала підозри.

Однак Кардін запідозрив недобре, коли співрозмовник почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами". Зокрема, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.

Зараз Федеральне бюро розслідувань розбирається в інциденті, передає Punchbowl News, посилаючись на співрозмовників, знайомих із розслідуванням. Також зараз ще не ясно, хто саме організував фейковий дзвінок і з якою метою. У службі безпеки не виключають, що за цим може стояти Росія, адже частина питань становила "особливий інтерес" для країни.

Водночас у розвідці США попередили, що Росія, Іран і Китай часто використовують штучний інтелект, серед іншого і дипфейки, щоб втручатися у вибори. Водночас більшу частину контенту генерують саме в Росії, цитує NYT представників розвідки.

В електронному листі служби безпеки Сенату також зазначили, що цей фейковий дзвінок відрізняється від попередніх витівок із ШІ "технічною складністю та правдоподібністю". Не виключено, що найближчими тижнями можуть бути зроблені інші спроби, тому сенатори повинні "зберігати пильність".