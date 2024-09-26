NYT: Фейковый Кулеба позвонил сенатору США и спрашивал о дальнобойных ударах по России

В США не исключают, что за этим могут стоять Россия, Иран или Китай

Бенджамин Кардин (Фото: страница X политика)

Председателю Комитета по иностранным делам США Бенджамину Кардину позвонил некто, кто выдавал себя за экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. В США обеспокоены произошедшим, передает The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц.

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Как сказано в предупреждающем письме, сначала на почту сенатора поступило сообщение якобы от Кулебы с просьбой созвониться через Zoom. Как утверждают анонимные должностные лица Сената, речь идет именно о Кардине. Человек выглядел и разговаривал как бывший украинский министр и сперва не вызывал подозрений.

Однако Кардин заподозрил неладное, когда собеседник начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами". В частности, он интересовался мнением сенатора касательно дальнобойных ударов по территории России. Кардин завершил разговор и уведомил власти Госдепартамента о случившемся.

Сейчас Федеральное бюро расследований разбирается в инциденте, передает Punchbowl News, ссылаясь на собеседников, знакомых с расследованием. Также сейчас еще не ясно, кто именно организовал фейковый звонок и с какой целью. В службе безопасности не исключают, что за этим может стоять Россия, ведь часть вопросов представала "особый интерес" для страны.

В то же время в разведке США предупредили о том, что Россия, Иран и Китай часто используют искусственный интеллект, включая дипфейки, чтобы вмешиваться в выборы. При этом, большую часть контента генерируют именно в России, цитирует NYT представителей разведки.

В электронном письме службы безопасности Сената также отметили, что этот фейковый звонок отличается от предыдущих выходок с ИИ "технической сложностью и правдоподобностью". Не исключено, что в ближайшие недели могут быть предприняты другие попытки, поэтому сенаторы должны "сохранять бдительность".