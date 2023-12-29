Офіційно: Світло на Новий рік не планують вимикати

Наразі в енергосистемі профіцит: справа в погоді та вихідних

Фото: Pixabay

Інформація з соцмереж, нібито українцям вимикатимуть світло на свята, є фейком. Про це повідомляє національна компанія Укренерго.

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"В соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: Диспетчерський центр Укренерго не планує обмеження споживання у святкові дні", – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, в енергосистемі профіцит через знижене споживання – цьому сприяє плюсова температура повітря, а також, традиційно, у вихідні споживання електроенергії менше, аніж у робочі дні.

Тому, пише Укренерго, немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення.

"Цього разу фейки розповсюджуються через Telegram-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Вважаємо, що єдиною метою розповсюдження відвертої брехні про обмеження споживання є поширення панічних настроїв серед населення", – пояснили у компанії.

Установа закликала не вестися на російську інформаційно-психологічну спецоперацію та отримувати інформацію на офіційних ресурсах.

Фото: Укрэнерго

18 грудня Укренерго повідомило, що виробництво електроенергії в Україні покриває споживання. Внаслідок потепління добовий максимум споживання 17 грудня був на 4,4% менший, порівняно з показниками 10 грудня.

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