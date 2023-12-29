Официально: Свет на Новый год не планируют выключать
Информация из соцсетей, что якобы украинцам будут выключать свет на праздники, является фейком. Об этом сообщает Национальная компания Укрэнерго.
"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр Укрэнерго не планирует ограничения потребления в праздничные дни", – говорится в сообщении.
По данным компании, в энергосистеме профицит из-за пониженного потребления – этому способствует плюсовая температура воздуха, а также, традиционно, в выходные потребление электроэнергии меньше, чем в рабочие дни.
Поэтому, пишет Укрэнерго, нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания.
"В этот раз фейки распространяются через Telegram-каналы, оповещающие о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог. Считаем, что единственной целью распространения откровенной лжи об ограничении потребления является распространение панических настроений среди населения", – пояснили в компании.
Организация призвала не вестись на российскую информационно-психологическую спецоперацию и получать информацию на официальных ресурсах.
- 18 декабря Укрэнерго сообщило, что производство электроэнергии в Украине покрывает потребление. В результате потепления суточный максимум потребления 17 декабря был на 4,4% меньше, по сравнению с показателями 10 декабря.
Читайте также: Кабмин продлил тарифы на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года