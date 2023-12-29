Официально: Свет на Новый год не планируют выключать

Сейчас в энергосистеме профицит: дело в погоде и выходных

Фото: Pixabay

Информация из соцсетей, что якобы украинцам будут выключать свет на праздники, является фейком. Об этом сообщает Национальная компания Укрэнерго.

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"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр Укрэнерго не планирует ограничения потребления в праздничные дни", – говорится в сообщении.

По данным компании, в энергосистеме профицит из-за пониженного потребления – этому способствует плюсовая температура воздуха, а также, традиционно, в выходные потребление электроэнергии меньше, чем в рабочие дни.

Поэтому, пишет Укрэнерго, нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания.

"В этот раз фейки распространяются через Telegram-каналы, оповещающие о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог. Считаем, что единственной целью распространения откровенной лжи об ограничении потребления является распространение панических настроений среди населения", – пояснили в компании.

Организация призвала не вестись на российскую информационно-психологическую спецоперацию и получать информацию на официальных ресурсах.

Фото: Укрэнерго

18 декабря Укрэнерго сообщило, что производство электроэнергии в Украине покрывает потребление. В результате потепления суточный максимум потребления 17 декабря был на 4,4% меньше, по сравнению с показателями 10 декабря.

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