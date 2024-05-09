Підозрюваний в організації "п'яних вечірок" вийшов з-під варти під заставу – Суспільне

Фото: Нацполіція

Підозрюваний в організації "п'яних вечірок" у Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави у 272 500 гривень. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на відповідь Київської обласної прокуратури.

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Водночас прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу – безальтернативного тримання під вартою, але Голосіївський районний суд задовольнив таке клопотання лише частково, пояснює ЗМІ.

Суд вирішив продовжити тримання Ярини під вартою з визначенням застави у розмірі 272 500 грн – цю суму обвинувачений вніс, тому його було звільнено з-під варти, заявили у прокуратурі.

Обвинувачуваний зобов'язаний носити електронний браслет, не виїжджати без дозволу суду з населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт, підсумовує Суспільне.

Ярину підозрюють за шістьма епізодами у сексуальному насильстві, розповсюдженні порнографічного контенту і хуліганстві з ознаками особливого цинізму.

31 січня 2023 року суспільна Ярослава Кравченко написала, підписниця повідомила їй про організовані молодиками вечірки у Києві, на яких вони знімали на відео оголених непритомних дівчат та принижували їх. Відповідні кадри з вечірок публікувалися у закритих Telegram-каналах та в Instagram, але з розголосом вони стали ширитися й у відкритих джерелах (повний розбір ситуації – читайте тут).

1 лютого поліціянти провели обшуки у Києві та в Івано-Франківській області, затримали двох ймовірних організаторів вечірок та оголосили їм про підозру щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних матеріалів. 22 березня поліція оголосила про підозру ще одному чоловіку: за даними слідства, той теж був у компанії, яка влаштовувала "п'яні вечірки".

Утім, вже 30 березня двоє підозрюваних по цій справі вийшли під заставу по 402 000 гривень кожен.

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