Подозреваемый в организации "пьяных вечеринок" вышел из-под стражи под залог – Суспільне

В том числе подозревается в сексуальном насилии и распространении порнографического контента

Фото: Нацполиция

Подозреваемый в организации "пьяных вечеринок" в Киеве Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на ответ Киевской областной прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

При этом прокурор настаивал на продолжении обвиняемого меры пресечения – безальтернативного содержание под стражей, но Голосеевский районный суд удовлетворил такое ходатайство лишь частично, объясняет СМИ.

Суд решил продлить содержание Ярины под стражей с определением залога в размере 272 500 грн – эта сумма обвиняемого внесла, поэтому он был освобожден из-под стражи, заявили в прокуратуре.

При этом обвиняемый обязан носить электронный браслет, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение загранпаспорт, заключает Суспільне.

Ярина подозревается по шести эпизодам в сексуальном насилии, распространении порнографического контента и хулиганстве с признаками особого цинизма.

31 января 2023 года общественная Ярослава Кравченко написала, подписчица сообщила ей об организованных молодыми людьми вечеринках в Киеве, на которых они снимали на видео обнаженных девушек без сознания и унижали их. Соответствующие кадры с вечеринок публиковались в закрытых Telegram-каналах и в Instagram, но с оглаской они стали распространяться и в открытых источниках (полный разбор ситуации – читайте здесь).

1 февраля полицейские провели обыски в Киеве и в Ивано-Франковской области, задержали двух вероятных организаторов вечеринок и объявили им о подозрении в изготовлении, сбыте и распространении порнографических материалов. 22 марта полиция объявила о подозрении еще одному мужчине: по данным следствия, тот тоже был в компании, которая устраивала "пьяные вечеринки".

Впрочем, уже 30 марта двое подозреваемых по этому делу вышли под залог по 402 000 гривен каждый.

Читайте также: Пьяные вечеринки, обморок и унижение: как виктимблэйминг может легализовать преступление